Meringa d'inizio d'autunno

Ingredienti per 4 persone

Per i fungehtti

• g 15 albume

• g 30 zucchero semolato

Chantilly al cioccolato bianco e vaniglia

• g 17,5 cioccolato bianco

• g 20 panna fresca

• g 80 panna fresca

• 1/4 vaniglia tahiti

Gel di pesca gialla

• g 50 pesche gialle pelate del metapontino

• g 10 zucchero semolato

• g 5 succo di limone

• g 1 pectina

Terra al cioccolato

• g 25 burro

• g 25 zucchero di canna

• g 20 farina 00

• g 25 farina di mandorle

• g 5 cacao

• g 0,5 cannella

• g 0,5 sale

Procedimento

Per la meringa, montare l'albume con lo zucchero aggiungendo in tre volte. Dressare su una teglia con n° 10 e ricavare dei cilindri, cospargere con cacao setacciato ed asciugare a 80°.

Per la chantilly, riscaldare la panna con la vaniglia, aggiungere il cioccolato e mixare aggiungendo l'altra panna fredda. Far riposare per 12 ore e all'occorrenza montare.

Per il gel, bollire il tutto, frullare e raffreddare.

Per la terra, lavorare in planetaria tutti gli ingredienti con la foglia.

Congelare e grattugiare.

Cuocere in forno a 180° per 8 minuti.

Per la composizione del piatto, adagiare alla base del piatto la chantilly leggermente montata, al centro dressare un po' di gel. Coprire il tutto con la terra.