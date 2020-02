Patate salsiccia pezzente e peperone crusco

Ingredienti per 4 persone

• n. 4 patate medie

• g 200 salsiccia pezzente

• g 50 peperone crusco croccante

• q.b. Olio evo lucano

• q.b. sale e pepe

• g 50 burro

• ml 100 panna fresca

Procedimento

Pelate e bollite le patate tagliate a forma di un disco piccolo, con gli scarti delle patate create una mosse con burro, olio e pepe. A parte sbriciolate la salsiccia e fatela andare in padella a fuoco lento, così che diventi croccante.

A parte friggete i peperoni cruschi in olio evo a una temperatura di circa 170 ° C e metteteli in frigo per 2 minuti.

Con alcuni dei peperoni cruschi, fate una salsa frullandoli con la panna ridotta a cuoco dolce.

Una volta che avete ottenuto queste preparazioni, procedete all'impiattamento come nella foto e decorate con erbe mediterranee fresche a vostro piacere.