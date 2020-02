Crostatina lemon curd

Ingredienti per 4 persone

Per la crostatina

• g 350 farina 00

• g 150 burro

• g 90 zucchero

• n. 1 uovo

• n. 1 pizzico di sale

Per la lemon curd

• n. 3 limoni

• n. 3 uova

• n. 2 tuorli

• g 220 zucchero

• g 100 burro

• g 30 amido di mais (maizena) Per la crostatina

Per guarnire

• q.b. more e lamponi, mirtillo, gocce di meringa essiccata oppure frutta a scelta

Procedimento

Per la crostatina, mettere in una ciotola il burro morbido e unire lo zucchero e il sale, amalgamare tutto in modo che si assorba completamente. Unire l’uovo intero e farlo assorbire totalmente dal burro.

Addizionare, a poco a poco, la farina e impastare velocemente fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Avvolgere la pasta frolla nella pellicola trasparente e metterla a riposare in frigo per 20 minuti circa.

Terminato il tempo di riposo stendere la pasta frolla, schiacciandola con le mani direttamente nello stampino imburrato o con carta forno.

Cuocerà in circa 12-15 minuti (a seconda anche della farcitura che utilizzerete) a 180° C. Sfornare, lasciar raffreddare e guarnire con la crema e la frutta che preferite.

Iniziare la preparazione grattugiando la scorza dei 3 limoni, spremere e filtrare anche il succo, incorporare la maizena setacciata.

Tagliare a pezzetti il burro, porlo in un pentolino con il doppio fondo per il bagnomaria e scioglierlo a fuoco dolce, poi aggiungere lo zucchero e mescolare con un cucchiaio.

A parte sbattere le uova con una frusta e versarle nella crema continuando a mescolare, aggiungere anche il succo di limone nel quale avrete sciolto la maizena, la scorza grattugiata dei limoni. Continuare a mescolare facendo addensare la crema a fuoco dolce, tenere il calore molto basso e far solamente fremere l’acqua del bagnomaria, per evitare che l’uovo si raggrumi. E’ fondamentale che la crema non debba mai bollire.

Per capire quando è pronta la crema basta immergervi un cucchiaio di legno, quando vedrete che la crema non scivolerà più via, allora sarà il momento di spegnere il fuoco.

Prendere un colino a maglia molto fine e setacciare la crema per eliminare la buccia di limone ed eventuali grumi, ecco pronta la crema per farcire i vostri dolci.