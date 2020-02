Lagane e ceci, piatto preferito del poeta Quinto Orazio Flacco

Ingredienti per 4 persone

• g 300 ceci secchi di Venosa o lucani

• porri

• n. 3 peperoni cruschi

• q.b. olio extra vergine di oliva

• n. 3 pomodori pelati

• n. 1 spicchio di aglio

• q.b. sale

Per le lagane

• g 300 farina di semola

• g 200 farina 00

• ml 250 acqua

• q.b. sale

Procedimento

Mettere in ammollo i ceci il giorno precedente alla cottura. Il giorno successivo - dopo averli accuratamente sciacquati - versarli in un soffritto di olio, porri, aglio e peperone crusco (attenti a non bruciarli, hanno una rapida cottura). Terminato il soffritto, eliminare l'aglio e coprire con abbondante acqua, sale e pelati sminuzzati. Cuocere fino a che i ceci non risultino morbidi (circa 2 ore). A fine cottura dividere in due parti uguali i ceci cotti: una porzione verrà frullata per creare una crema densa, l'altra verrà utilizzata con la sua forma intera.

Per le lagane, disponete su una spianatoia semola e farina 00, fare un buco centrale e versarci acqua tiepida con un pizzico di sale. Mescolate il tutto fino ad ottenere un panetto liscio e solido (se il panetto dovesse risultare duro potete aggiungere dell'acqua). Far riposare l'impasto per 1 ora coperto da un canovaccio. Poi stendere la pasta con uno spessore di circa 3mm e una lunghezza di 6/8 cm.

Cuocere con la cottura in acqua per 5 minuti circa. Unirla ai ceci e mantecare ben bene. Finire con peperoni cruschi fritti sbriciolati.