Pizza impasto canapa sativa con pomodori secchi e salmone

Ingredienti per 6 persone

Per la pizza

• kg 1 miscela alla canapa

• g 5 lievito fresco

• g 25 sale marino fino

• g 659 acqua

Per la farcitura

• n. 1 barattolo di pesto di pomodori secchi salentini

• q.b. basilico

• g 800 mozzarella di bufala

• g 600 salmone cotto in bassa temperatura (oppure affumicato)

Procedimento

Sciogliere il lievito fresco in una ciotola di acqua a temperatura ambiente. Aggiungere un po’ alla volta la farina con miscela alla canapa sativa. Quindi, aggiungere il sale e completare l’impasto fino a che sarà omogeneo ed elastico.

Lasciar riposare per circa 30 minuti. Formare le palline da 250 grammi cadauna e riporre in frigo a 5° per 24 ore, tirare fuori dal frigo 5-6 ore prima dell’utilizzo per completare la lievitazione.

Prima di cuocere in forno ben caldo, preparare tutto ciò che serve per la farcitura mettendo il pesto di pomodori secchi e la bufala in cottura, aggiungendo il salmone una volta sfornata la pizza.