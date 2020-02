I cecamariti

Ingredienti per 4 persone

• g 300 piselli gialli secchi di Zollino

• n. 1 sponzale

• g 100 pomodorini da pendolo gialli e rossi

• n. 1 spicchio di aglio senza anima

• n. 1 costa di sedano

• q.b. acqua e gambi prezzemolo

• g 50 olio evo

Per la guarnizione

• Pane raffermo abbrustolito

• q.b. mollica di pane, pecorino grattugiato, uova, prezzemolo e pepe macinato a mulinello (oppure un pizzico di ricotta forte)

Procedimento

Sciacquare i legumi secchi, immergerli in acqua fredda e aggiungere del sale.

Strofinarli con il sale fino a quando la buccia non si staccherà. Una volta “ripuliti” dalle bucce, metterli in una pentola con acqua fredda e cuocerli con tuttu gli odori mediterranei qui sopra indicati.

Nel frattempo, preparare delle polpette con pane da consumare, non necessariamente del giorno, avendo cura di togliere la crosta (che le renderebbe amarognole). Mettere il pane a bagno nell’acqua, strizzarlo e unire uova, pecorino e prezzemolo, poi a scelta pepe a mulinello oppure ricotta forte come si faceva tradizionalmente. Per insaporirle, friggere le polpette in una padella con olio evo.

Per la guarnizione, prendere del pane raffermo ben secco, grattugiare grossolanamente. Successivamente, farlo tostare in padella antiaderente con un filo di olio evo fino a farlo diventare dorato.

Una volta cotti i legumi, dopo un paio d’ore, aggiungere le polpette di pane fritte al momento di portare il piatto a tavola oppure servirle a parte in un altro piattino.