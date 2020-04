Taralli caserecci

Ingredienti

• kg 1 farina (tipo W basso)

• g 25 lievito di birra fresco (2,5% sul peso della farina)

• g 400 vino bianco (40% sul peso della farina)

• g 200 olio evo (20% sul peso della farina)

• g 20 Sale marino fino 27,5 (2% sul peso della farina)

• q.b. olio evo per spennellare

Procedimento

Impastare a mano la farina e il lievito e far mescolare per ossigenare e miscelare le polveri per 2 minuti. Iniziare l’impasto inserendo il vino, di seguito l’olio e in fine il sale ben distanti tempisticamente dal lievito. Impastare finchè non avremo un impasto omogeneo e soprattutto senza cristalli da sale visibili.

Trasferire l’impasto sul piano di lavoro poco infarinato, fare 2 pieghe (sovrapporre l’impasto), spennellare con olio e lasciare «puntare» (riposare) per circa 15 minuti coperto con telo in plastica. Con l’aiuto di un mattarello stendere il nostro impasto allo spessore di circa 1 centimetro. Prelevarne poco per volta e formare dei filoni lunghi e sottili, tagliare la pasta e ricavare dei bastoncini del diametro di una matita, lunghi 8-10 cm e larghi 1 cm chiudendoli ad anello per formare i taralli sovrapponendo e premendo le estremità di giuntura in modo da far aderire bene i lembi. Lasciare «puntare» per 15 minuti non coperti.

Appena i taralli saranno pronti, portare sul fuoco o piastra a induzione una casseruola con acqua non salata. Quando sarà bollente ma non a ebollizione (circa 90°), immergere gli anelli di pasta poco per volta ed estraeteli con una paletta (passino) man mano che affiorano in superfice (oppure usare un bollitore).

Sgocciolateli con cura (magari facendoli asciugare in un canovaccio di stoffa) e allineateli su una teglia con carta da forno.

Cuocere in forno preriscaldato a 200° C per circa 15 minuti o fino a cottura ultimata cioè finchè non abbiano acquistato un colore paglierino.