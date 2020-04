Tortino di pane o colomba con crema al moscato di Trani

Ingredienti per 15 stagnolette

• n. 2 tuorli

• n. 6 uova intere

• g 250 zucchero velo

• lt 1 panna fresca

• g 250 pane di semola raffermo (o colomba) a cubetti

• g 100 cioccolato bianco

• g 25 burro

Per lo zabaione

• n. 6 tuorli d’uovo

• g 100 zucchero

• dl 7 Moscato di Trani

• dl 5 di panna fresca

Procedimento

Far bollire la panna, togliere dal fuoco aggiungere uova e zucchero miscelati insieme non montati, modo crem caramel, quindi il cioccolato ed il burro, per finire i cubetti di pane o colomba rafferma. Cucinare in forno a bagnomaria a 150° C per 35 minuti.

Per lo zabaione montare a bagnomaria i tuorli d’uovo con lo zucchero, versando gradualmente il Moscato fino a raddoppiare il volume, per ottenere una crema gonfia e spumosa. Montare la panna, incorporarla delicatamente al composto e conservare la crema ottenuta in frigorifero.