Spaghettoni, triglie, pinoli e pane croccante

Ingredienti per 4 persone

• g 320 spaghettoni

• g 200 triglie di scoglio

• g 200 pane casareccio

• g 150 pomodori datterino

• n. 3 spicchi di aglio

• q.b. olio extra vergine, pinoli, prezzemolo, uvetta, sultanina

• q.b. fumetto di triglie

PROCEDIMENTO

Preparare l’olio all’aglio, lasciando gli spicchi in infusione in un pentolino - a fiamma bassissima – per 15 minuti. Intanto, squamare e sfilettare le triglie. Preparare il fumetto con le lische e le teste delle triglie, che devono essere freschissime. Lavare e tagliare in quattro i pomodori datterino.

Soffriggere le triglie con olio evo all’aglio, quindi aggiungere prima i pomodori e a seguire l’uvetta e i pinoli.

Nel frattempo, avrete lessato gli spaghettoni e li avrete scolati cotti al dente. Andranno aggiunti nel condimento, completando la cottura con 3 mestoli di fumetto.

Per il pane fritto, togliere la crosta, utilizzare solo la mollica rafferma frullata e lasciata tostare in padella con un velo di olio.

Impiattare e completare col prezzemolo ed il pane croccante.