Cucina e videoproiezione, scuola alberghiera che innova crescendo

Cresce la passione, in Italia e nel mondo, per la buona tavola. E cresce senza sosta l’Alberghiero di Molfetta che si distingue, fra l’altro, per la fucina di giovani chef che raggiungono il traguardo della Stella Michelin. Per arrivare in vetta al mondo, i nostri bravissimi allievi hanno bisogno di laboratori adeguati alle moderne sfide del gusto. Ieri nella sede Apicella, sempre a Molfetta, il dirigente scolastico prof. Antonio Natalicchio ha aperto i nuovi laboratori.

All’insegna dell’innovazione, che contraddistingue questa scuola, i due nuovi laboratori sono di cucina e videoproiezione. La realizzazione è stata resa possibile dal virtuoso utilizzo dei fondi dei progetti 10.8.1.B2-FESRPON-PU- 2018-10 “Camera con vista (cucina 4.0)” e 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-12 “A room with a view (lingua 4.0)”. Al centro dell’attenzione, quindi, le tecniche di cucina in continua evoluzione e le lingue straniere, strumento oramai indispensabile.