Concorso fotografico «Obiettivo Acqua», la bellezza di una risorsa

Acqua, risorsa indispensabile per la vita e la nostra fiorente agricoltura. Al via la seconda edizione di “Obiettivo Acqua” concorso fotografico nazionale che unisce Coldiretti, ANBI e Fondazione UniVerde con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tema 2020 è la risorsa idrica nell’era dei cambiamenti climatici. Quindi, l’acqua fonte di vita e di bellezza ed acqua forza distruttiva, creata dall’agire dell’uomo e dallo sfruttamento non equilibrato delle risorse naturali.

Ci saranno due sezioni: “Cambiamenti climatici: difendere l’acqua - difendersi dall’acqua” e “Acqua, eterno scorrere”. La partecipazione è gratuita, aperta a cittadini italiani e stranieri maggiorenni, residenti o domiciliati nel nostro Paese. Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio nazionale. L’iscrizione al Concorso è aperta fino al 19 aprile sul sito www.obiettivoacqua.it . Le opere meritevoli faranno parte di una mostra collettiva in occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione. In palio per i vincitori delle due sezioni un premio di 500 euro ciascuno.