In Sala, la formazione è vincente: ecco i corsi di La Puglia è Servita

La Sala è l’anello di congiunzione tra la cucina e la soddisfazione dei clienti. E, per questo, ripartono a Bari i corsi del Consorzio de «La Puglia è Servita» per la valorizzazione delle professionalità della ristorazione. Dal 17 febbraio la sede del consorzio (in via Giuseppe Sangiorgi, 15) ospiterà l’edizione 2020 del «Corso di Formazione per Operatore di Sala». Aperto a 20 partecipanti, è disegnato per gli operatori di sala – dal restaurant manager al commis, passando dalla figura del sommelier – ma possono prendervi parte anche curiosi non addetti ai lavori.

Il corso prevede tre giornate, per un totale di 24 ore, di alta formazione teorico-pratica suddivisa in sei moduli, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Verranno approfonditi temi come la gestione delle relazioni tra cucina e sala, la tecnica di servizio e l’accoglienza al cliente, la conoscenza dei vini e dei vitigni autoctoni e degli extravergine d’oliva e cultivar di Puglia, gli allergeni presenti negli alimenti.

Novità di questa edizione, i focus dedicati al saper raccontare tipicità e unicità delle materie prime pugliesi, all’inglese orientato sulle key words della ristorazione. Fra i docenti spicca Giuseppe Cupertino.