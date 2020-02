Innovazione in campo, la canapa per «pulire» i terreni e fare reddito

C’è un’altra agricoltura, quella moderna e attenta all’ambiente, che coniuga natura e reddito. A Marina di Ginosa, oggi pomeriggio se ne discuterà nel workshop su “Canapa: una coltura da riscoprire dedicato ai suoi molteplici utilizzi. Dedicato alle imprese agricole , ma anche a chi ha il desiderio di reinventarsi e intraprendere un’attività, sfruttando le molteplici opportunità offerte da questa straordinaria coltura. Nel workshop, verranno messi in luce l'impiego della canapa nei processi di fitorisanamento di siti contaminati (discariche, ex impianti industriali) e la possibilità di valido utilizzo per gli avvicendamenti colturali, nonché l’applicazione della canapa nella bioedilizia/bioarchitettura (intonaci, mattoni, cappotti isolanti). Si svolgerà oggi a Tenuta Orsanese, Contrada Stornara, Marina di Ginosa.

Il progetto “Canapa: una coltura da riscoprire”, proposto dalla società cooperativa Agromnia e approvato dal PSR PUGLIA 2014/2020, Sottomisura 1.2, vuol mettere in risalto le potenzialità della canapa in termini di differenziazione colturale e di prodotto per migliorare le condizioni economiche dell’impresa.