Abitudini che cambiano, la Pizza Eataly arriva a casa

I colossi italiani del settore gastronomico stanno raccogliendo la sfida: la consegna a domicilio. E, così, anche a Bari come nel resto d’Italia ora la Pizza Eataly potrà essere ordinata attraverso Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery. Arriverà direttamente a casa, con consegna senza contatto e nel rispetto delle misure igienico sanitarie per la tutela dei lavoratori e dei clienti. Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7 dalle ore 18.00 alle ore 22 .Alle pizze si aggiungono alcuni dei più popolari fritti della grande tradizione italiana: panelle, supplì al pomodoro e alici fritte. Come dolce, uno dei dessert italiani più conosciuti al mondo: il tiramisù. Il servizio è attento ad ambiente e sostenibilità grazie agli imballaggi scelti da Eataly: quelli di pizza, fritti e dolci sono in materiale biodegradabile, mentre la borsa per la consegna è in carta.

Questo servizio di consegna a casa, si aggiunge alla possibilità di ordinare la spesa attraverso il servizio Eataly Today (today.eataly.it) e Store Online (eataly.it).

Per ulteriori informazioni sulla consegna senza contatto di Deliveroo: https://it.roocommunity.com/consegnasenzacontatto/