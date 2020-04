Ma tu le orecchiette con le cime di rape come le fai? E se le rape sono finite, cosa fai saltare in padella con aglio e acciughe? Al via da oggi il contest on line rivolto a tutti i cuochi che lavorano all’estero. Come si fa? Ci si connette in rete attraverso Facebook e Instagram!

Ogni casa, una ricetta. Ogni ristorante una interpretazione. E ogni latitudine il suo ingrediente. C’è voglia di ripartire e, in attesa, di poter rimettere in azione le talentuose cucine della Puglia che hanno fatto innamorare tutto il mondo …ecco un momento, virtuale, per ritrovarsi.

L’idea è del vulcanico Gegè Mangano dalla Daunia, insieme a Lello Lacerenza dalla città della Disfida e a Francesco Nacci dalla Messapia, uniti nell’Associazione Buona Puglia. “Voglio invitarti a partecipare con noi ad un gioco, un contest su Fb e Instagram ideato per regalare un sorriso ai nostri clienti, chiusi come noi nelle case e ricordare loro che noi ci siamo, resistiamo insieme a loro e come loro, e che ci ritroveranno nei loro posti del cuore alla riapertura del Paese. Tutto questo lo diremo con i nostri strumenti, quelli del mestiere, pentole, fuochi e gli ingredienti-icona della Puglia golosa nel mondo: le cime di rapa, naturalmente, da cui il contest prende il nome”.

Come si partecipa? “Basta realizzare un video con cellulare di pochi minuti mentre cucini il piatto simbolo dei Puglia: orecchiette con cime di rapa. Va postato sul proprio profilo e inviato a buonapuglia@gmail.com”.