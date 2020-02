BTM, il management del turismo che consolida le vacanze in Puglia

Puglia, prosegue il boom del turismo: la nuova sfida è consolidare i flussi. Come? Conoscendo meglio i vacanzieri. Una risposta arriva dall’identikit del visitatore, su cui riflettere attesa della VI edizione di BTM - Business Tourism Management, che si terrà a Lecce dal 20 al 22 febbraio.

Chi sceglie la Puglia principalmente lo fa per il buon clima. È italiano (72,5%), proviene dalla Lombardia (18%), è uomo e ha tra i 31 e i 55 anni. La vacanza è il principale motivo del suo viaggio (95% per gli stranieri e 73% per gli italiani), cerca in primis il relax, poi l’arricchimento culturale e, infine, vivere nuove esperienze. Richiede la guida turistica e cerca buon cibo. Un turista su quattro è straniero (23,5%) e la maggior parte proviene dalla Francia (22%) seguita dalla Germania (17%).

E su questi dati che sta per aprire i battenti BTM - Business Tourism Management, evento che a Lecce Fiere l’evento metterà in rete buyer e seller, enti, esperti, operatori turistici, con un focus sul turismo enogastronomico (la Puglia è essere la terza regione italiana preferita dai turisti enogastronomici). Per info www.btmpuglia.it