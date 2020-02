Sport, salute col calcio femminile Barbara Bonansea è con Granoro

Continuano le partnership dell’industria pugliese in ambito sportivo con il rinnovo dell’accordo con la calciatrice Barbara Bonansea al fine di promuovere la cultura del mangiar sano con il coinvolgimento di un esempio eccellente dello sport al femminile. BB11 – così soprannominata dai tifosi - sarà protagonista di tante attività che interagiranno con i suoi fans e i consumatori Granoro attraverso campagne social, eventi e momenti di diffusione e promozione della Linea “Granoro Benessere” (www.granorobenessere.it), pensata per chi preferisce cibi biologici e integrali, ricchi di fibre o i senza glutine.

«La pasta fa parte della mia alimentazione sin da quando ero piccola ed ho iniziato a giocare a calcio – racconta Barbara – . Crescendo, ho capito quanto è importante mangiare sano, sia perché ho scelto di praticare sport, sia per il mio benessere. Sono molto contenta della fiducia che Granoro ha riposto in me, ed insieme condivideremo un principio importante: le buone abitudini alimentari sono fondamentali per una vita sana ed attiva, per la nostra salute. Ci saranno tante novità, mi diletterò in cucina per voi e con voi, non vedo l’ora».