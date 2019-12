Ecco le «Cantine aperte a Natale» con sapori, eventi e tanti brindisi

Vino, è arrivato il tempo di festeggiare. E puntuale, in tutta Italia arriva Cantine Aperte a Natale, l’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino che trasferisce ogni anno in cantina la magica atmosfera delle imminenti festività.

In Puglia l’appuntamento, giunto alla sua undicesima edizione, è per domani e domenica 8 dicembre e vedrà l’apertura di quattro aziende su tutto il territorio regionale.

Per tutto il giorno, i vignaioli accoglieranno i turisti del vino in un clima di festa con visite in bottaia, degustazioni dei vini di produzione, pranzi in cantina e corner allestiti con originali idee regalo.

Al via domani a Turi (Ba) da Coppi (ore 17,30-22,30). Domani Mazzone a Ruvo di Puglia (10,00-13,00); a Lizzano Tenute Eméra by Claudio Quarta (12,00-18,00). Infine da Pliniana, a Manduria, domani e domenica turisti ed enoappassionati brinderanno all’inizio delle festività per tutto il weekend (7 dicembre 09,00-13,00 / 16,00-18,00 | 8 dicembre 10,00-13,00). Non solo degustazioni, ma anche intrattenimento per i bambini, apertura straordinaria di luoghi storici e pranzo in cantina.