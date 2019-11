Pettole in rosa

Ingredienti per 10 persone

• g 750 farina 00

• g 15 lievito di birra fresco

• ml 400 circa di acqua tiepida per l’impasto

• ml 100 succo di barbabietola

• q.b. olio extra vergine per friggere

• q.b. sale o zucchero

Procedimento

In una coppa sciogliere il lievito con l’acqua ed il succo di barbabietola, poi aggiungere la farina un po’ alla volta, mescolando con una frusta o come da tradizione con la mano, con un energico movimento dal basso verso l’alto incorporando più aria possibile. La nonna mi diceva che l’impasto va “battuto” con la mano.

Impastare quindi per circa 5/10 minuti, fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi.

Mettete la boule con l’impasto a riposare coperta da pellicola in un posto caldo ed al riparo da correnti e lasciatelo lievitare per minimo un paio di ore. Per tradizione si lasciava a crescere tutta la notte, e si friggeva all’alba!

Ma torniamo a noi. Friggere in olio evo in un tegame a bordi non troppo bassi, usando due cucchiai con cui spingerete l’impasto nell’olio bollente.

Le pettole si gonfieranno immediatamente, rigiratele con la schiumarola e poi una volta cotta asciugatele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Servite le pettole con una spolverata di sale o, se preferite, con un’abbondante spolverata di zucchero.