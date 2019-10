Spaghetti di farro alla chitarra, crema di olive nolca e gamberi marinati al limone e aglio nero fermentato

Ingredienti per 4 persone

• g 350 spaghetti di farro alla chitarra

Per la crema di olive nolche

• g 300 di olive nolche denocciolate

• n. 1 cipolla bianca

• q.b. olio evo, sale e pepe

• q.b. polpa di aglio cotto in forno

• n. 1 foglia di alloro

Per la stracciatella

• g 200 stracciatella

• n. 2 foglie di basilico

Per i gamberi

• n. 8 gamberi rossi decorticati leggermente lasciando la coda intatta

• n. 1 limone solo la buccia grattugiata

• n. 1 spicchio di aglio nero fermentato

Per la finitura del piatto

• q.b. fiori eduli, polvere di olive nolche essiccate in forno, germogli

Procedimento

Preriscaldare il forno a 180° C, infornare l’aglio intero e lasciarlo cuocere per circa 45 minuti. In padella far imbiondire la cipolla dopo averla tagliata sottilmente, unire olive e foglia di alloro, far insaporire e lasciar cuocere per circa 7 minuti. Frullare le olive, che avrete già denocciolato, con l’aglio infornato e sbucciato, ridurre a crema e tenere in caldo.

In una ciotola marinare la stracciatella con le foglie di basilico.

Per i gamberi, sbucciarli ed eliminare il filo intestinale, quindi marinarli con la buccia di limone e l’aglio nero fermentato a fette per circa 1 ora, coperti con la pellicola.

Cucinare in acqua abbondante salata la pasta, saltarla in padella con la crema di olive nolche, impiattare e completare con gamberi, germogli, polvere di olive nere ed, infine, dei petali di fiori eduli.