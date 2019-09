Mousse alla percoca con copertura al cioccolato bianco

Ingredienti per 8 persone

Per la mousse

• g 300 percoca frullata

• g 250 meringa cotta

• g 1000 panna al 35%

• g 30 gelatina in foglia tipo oro

Per la base

• 1 kg pan di spagna (diametro 28)

• q.b. liquore alla pesca, burro di cacao rosso in spray

Per la pâte à bombe

• n. 10 tuorli

• g 300 zucchero semolato

• g 50 acqua

Per la copertura

• g 250 cioccolato bianco

• g 250 burro di cacao

Per la decorazione

• q.b. percoca a fette, fiore di zucchero

Procedimento

Per la pâte, riscaldare 50 g di acqua e tutto lo zucchero, appena inizia il bollore versare a filo sui tuorli che si stanno montando in planetaria. È pronta appena diventa fredda.

Per la mousse, riscaldare la frutta a 50° C e inserire la gelatina (dopo averla messa in acqua). Unire la pâte à bombe e la meringa cotta. Infine, incorporare la panna poco montata.

Preparare dei cerchi con un sottile strato di Pan di Spagna, bagnarlo col liquore alla pesca. Quindi, versare la mousse e mettere in abbattitore.

Il giorno dopo, sformare il dolce e guarnirlo con la mousse. Per la copertura, sciogliere il burro di cacao e versare sul cioccolato lavorandolo a 40°C. Dare un tocco finale con il burro di cacao rosso in spray, decorare con la percoca a fette ed un fiore di zucchero.