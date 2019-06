Gelato al mojito cubano

Ingredienti per 20 persone

• lt 1 acqua calda

• g 200 destrosio

• g 50 rum bianco

• g 70 succo di lime

Per l’infuso di menta

• g 100 acqua

• g 50 zucchero semolato

• n. 20 foglie di menta

Procedimento

Iniziamo la sera prima dalla realizzazione di g 50 di infuso di menta. Si ottiene portando a bollore acqua e zucchero insieme alle foglie di menta.

Quindi, si spegne subito dopo, si lascia riposare per 10 ore. Una volta filtrato, l’infuso è pronto per l’uso.

Possiamo ora procedere con la realizzazione del nostro gelato al mojito, celebre cocktail di origine cubano e amatissimo in tutto il mondo in cui si utilizza lo zucchero di canna. In questa ricetta, invece, usiamo lo zucchero semolato per ottenere il gelato bianco.

Basta amalgamare e mixare tutti gli ingredienti del gelato, quindi aggiungere l’infuso di menta, lasciar riposare per due ore in frigorifero e mantecare, per essere pronto da gustare!