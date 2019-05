Sgombro in olio cottura su purè di patata e asparagi con pomodoro fiaschetto leccese confit

Ingredienti per 4 persone

• 300 g sgombro

• 250 ml olio e.v.o.

• q.b. timo

• 1 lime, zucchero a velo, sale e pepe

• 200 g patata

• 100 g asparagi verdi

• 300 ml latte

• 100 g pomodoro fiaschetto

• 1 limone

• 1 arancia

Procedimento

Eviscerare e lavare gli sgombri e tagliare a rombi. Immergere in olio evo a 65° C con un rametto di timo e buccia di lime per 10 minuti circa.

Per i pomodori confit, lavarli e tagliarli a metà, disporli su placche con carta da forno e condire con zucchero a velo, zeste di arancia e limone e far appassire in forno per 3 ore a 75° C.

Per il purè, pelare e tagliare le patate, eliminare la parte dura degli asparagi e cuocere insieme nel latte precedentemente portato ad ebollizione per 30 min circa, poi insaporire e frullare il tutto.

Comporre il piatto con la purea sul fondo, alternando con arancia, sgombri e decorare a piacimento.