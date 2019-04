Scarcella d'autore

Ingredienti per 8/10 persone

• g 600 burro

• g 400 g zucchero a velo

• n. 2 tuorli d'uovo

• n. 2 uova intere

• 1\2 cucchiaino di ammoniaca

• g 1000 farina 00

• q.b. zucchero per la glassa

Procedimento

Amalgamare burro e zucchero a velo, aggiungere in due volte tuorli e uova, mescolare bene. Quindi, aggiungere ammoniaca e farina, amalgamare ancora. L’aggiunta di ammoniaca serve per fare in modo che aumenti leggermente di spessore e rimanga friabile, ed allo stesso modo morbida.

Quindi, terminato l’impasto, coprire e far riposare la frolla per 10 ore.

Al momento di usarla, stendere la frolla e copparla (stamparla) a forma di circolare o ovale. Cuocere a 175° C per 15 minuti circa.

Appena raffreddata, glassare con zucchero fondente e decorare con ovetti in cioccolato e perline di zucchero colorate.

Per la glassatura con uno zucchero fondente, va riscaldato ed ammorbidito a circa 60° C. Le nostre nonne, a casa, sulla scarcella tradizionalmente passano albume e zucchero montato a neve.

La scarcella è un dolce tipico pugliese preparato nella Settimana Santa pasquale. Ha una forma principalmente sferica, perché il cerchio oltre ad indicare la forza, rappresenta anche la nascita di una nuova vita, e di conseguenza viene decorata con ovetti in cioccolato. L'uovo, secondo tradizione, è simbolo di buon auspicio per la fertilità.