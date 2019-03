Lombetto di coniglio farcito con rana pescatrice e cardi spontanei

Ingredienti per 4 persone

• n. 2 lombetti di coniglio

• g 300 rana pescatrice (filetti interi da g 150 caduno)

• g 200 cardi spontanei

• g 50 formaggio canestrato di pecora

• q.b. olio extra vergine pugliese, sale e pepe

• n. 1 rete da agnello

Salsa da ristretto di coniglio

• n.1 carcassa di coniglio

• n. 1 gambo di sedano

• n. 1 carota

• n. 1 cipolla bianca

• n. 2 foglie di alloro

• n. 1 mazzetto di rosmarino e salvia

• g 50 olio extra vergine pugliese

• g 150 di vino Negramaro

• n. 1 arancia spremuta e filtrata

Per la guarnizione

• q.b. cardi spontanei

• g 150 cicorielle già lessate

• n. 1 spicchio di aglio

• n. 1 cucchiaino di extra vergine pugliese

• n. 1 cucchiaio di canestrato a scaglie

• q.b. peperoncino

Procedimento

Dissossare i lombetti di coniglio e aprirli a libro, condire con sale, pepe e canestrato. Fare un battuto di cardi, conditi con olio e.v.o. pugliese, spalmare sui lombetti e aggiungere la pescatrice.

Arrotolare i lombetti avvolgendoli in una rete da agnello, legare e portare a cottura in forno a 180° C per 30 minuti.

Per la salsa, soffriggere le verdure con olio e.v.o. aggiungere le carcasse di coniglio con rosmarino, salvia e alloro. Sfumare col vino e portare a cottura. Filtraril composto e aggiungere il succo di arancia filtrato. Portare a ristretto, riducendolo a fuoco basso.

Per la guarnizione utilizzare qualche cardo spontaneo, scaglie di canestrato murgiano,