Vellutata di ceci con polpo

Ingredienti per 4 persone

• n.4 polpi da g 250 cadauno

• n.12 cozze tarantine

• g 400 ceci già lessati

• n. 4 pomodorini ciliegina

• n. 1 cipolla

• n. 1 spicchio di aglio

• n. 1 rametto di rosmarino

• g 80 olio evo

• q.b. sale

• g 40 zucchero

Procedimento

Eliminate il becco del polpo, gli occhi e le eventuali impurità all'interno della sacca e sciacquate accuratamente sotto acqua corrente fredda. Riempite una pentola alta con acqua e immergete i polpi interi e cuocete per 15 minuti. Quindi, spegnete il fuoco e trasferite i polpi in una teglia rivestita di carta forno, fate cuocere nel forno preriscaldato a 200° C per 15 minuti.

Nel frattempo, in una pentola mettete dell’olio evo, aglio ed un rametto di rosmarino e fate imbiondire. Poi aggiungete i ceci scolati e fate andare per pochi minuti, mettendo un po’ di acqua fino a coprire e lasciate cuocere per circa 25 minuti.

Al termine della cottura dei ceci, togliete l’aglio e il rosmarino, quindi con l’aiuto del minipimer frullate il tutto.

Pulite bene le cozze, lavatele accuratamente sotto l’acqua corrente, grattate i gusci con un coltellino. Mettetele in una pentola, aggiungete l’acqua e coprite sul fuoco fino a che le cozze si apriranno (non più di 3-5 minuti) Quando sono tutte aperte spegnete il fuoco e scolate. Aprite le cozze prendendo il mollusco.

Sbucciate le cipolle, tagliatele a fettine molto sottili con un coltello affilato a lama liscia.

Foderate una pirofila con carta forno e disponetevi le cipolle a fettine allargandole bene.

Cospargere con lo zucchero. Fate caramellare in forno a 180° C per 8 minuti.

In una teglia rivestita di carta forno, disponete 4 pomodorini interi, e lasciateli cuocere per circa 12 minuti in forno a 180° C.

Per servire componete il piatto come nella foto oppure a vostro piacimento.