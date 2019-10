Un trofeo culinario con 40 iscritti e che si apre ai «Ragazzi speciali»

E’ tutto pronto per l’Eraclio d’Oro che conferma anche quest’anno la sua forza di attrazione: con ben 40 iscritti è il più partecipato concorso culinario della Puglia. Si svolgerà a Lo Smeraldo di Canosa il 22 (la gara) e il 23 (la cena di Gala) ottobre. “Partiamo sempre dalla nostra tradizione, dalle nostre radici, per valorizzare lo sterminato giacimento di tipicità del nostro territorio”, sottolinea con orgoglio Michele Erriquez, presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticcieri BAT.

Restano confermate le tre sezioni: cucina, pasticceria e cake design. Ma quali sono le novità? “Abbiamo confermato l’attenzione per il vino, quindi ci sarà un punto in più per chi oltre al piatto saprà abbinare correttamente il calice” prosegue Erriquez. Il mondo corre veloce, e la comunicazione avviene in inglese: strumento sempre più importante anche in cucina. Quindi, per l’Eraclio d’Oro, un punto premiale verrà dato anche a chi presenterà la ricetta pure in inglese. Terza novità è la categoria "Ragazzi Speciali" riservata alla sezione Cucina Calda.