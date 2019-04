Lecce, allievi di Presta Columella tre volte campioni internazionali

Salento, che passione! Destinazione turistica di eccellenza lo si diventa anche con la complicità di una cucina buona, tipica e genuina. Sono questi gli ingredienti che hanno portato l’istituto Alberghiero Presta Columella di Lecce a vincere ben tre premi nel circuito AEHT - Association Européenne des Ecoles d’hôtellerie et de Tourisme, conquistando il terzo premio per la Cucina, il secondo premio per la Sommellerie con il negramaro Terragnolo 2012 delle cantine Apollonio.

E, infine, il primo premio per il migliore stand sulle tipicità locali con i vini della Cantina San Pancrazio, le birre di Birra Salento, la pasta Granoro, il pane di San Giuseppe del forno Protopapa di Giurdignano, i pasticciotti della pasticceria Tiziano di Calimera. Il tutto condito con le musiche della Pizzica salentina e le tipicità prodotte dalla Scuola, della quale fa parte anche un orto giardino.

In gara, come evidenzia con soddisfazione il dirigente scolastico Ing. Salvatore Fasano, c’erano 13 scuole da Francia, Spagna, Lussemburgo, Lettonia, Turchia, Romania, Portogallo, Macedonia, Olanda e 11 alberghieri italiani, selezionati fra 60 adesioni. I vincitori leccesi sono: Noemi Marcucci Sommellerie, Francesco Scorrano Cucina, con i docenti Rocco Chirivì (Sala) e Aldo Pagliara (Enogastronomia).