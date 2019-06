Chef Gigi Rana

Con il mondo negli occhi, e la valigia sempre pronta, lo chef barese free lance Gigi Rana oggi ci propone una sua creatura.

Un piatto studiato per valorizzare il pesce azzurro, la nostra macchia mediterranea ma… con la incursione di tecniche e qualche ingrediente asiatico. Perché la cucina creativa, si sa, è in continua evoluzione.

Ancora di più se, come Rana, si hanno 31 anni e l’apertura mentale per lavorare in team, con gli occhi di un artista contemporaneo.