Chef Marco Marinelli

Cittadino del mondo, ma tarantino Doc nel cuore. Innamorato del pesce, in cui è maestro, ma sempre più anche dei lievitati.

Siamo con Marco Marinelli, chef talentuoso che continua a stupire e a farsi notare, a livello nazionale ed anche internazionale.

Perennemente in viaggio, attaccato alla tradizione ed ai saperi tipici, ma al contempo aperto a gusti e sapori esotici. Solo eccellenze, insomma, sembra essere il suo motto. Stupire ai fornelli, quello continua sempre a farlo in cucina o in aula.