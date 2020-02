A tavola con lo chef Angelo Fiorisi, «Al Baliaggio» di Venosa, possiamo assaporare anche la storia. Quinto Orazio Flacco, poeta latino lucano racconta la sua cena nella satira IV del 1° libro «inde domum me ad porri et cicero referolaganiquecatinum» «quindi me ne torno a casa per mangiare una scodella di porri ceci e lagane».

Ci segnala così che la pasta, in Basilicata e a Venosa, fosse già diffusa secoli prima del viaggio di Marco Polo in Cina.