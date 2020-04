Il pizzaiolo Luigi Stamerra

Che la pizza sia un’arte è una certezza. E che ogni arte con studio e dedizione, possa diventare eccellenza è altrettanto certo. Formazione senza fine, e duro lavoro, sembrano essere gli ingredienti vincenti di Luigi Stamerra, salentino di Alliste, classe 1970. Alla guida dell’Associazione Pizzaioli Professionisti, della Nazionale Italiana Pizzaioli Acrobatici o in campo come fondatore Nazionale Pizzaioli Calciatori il pizzaiolo da premio Luigi Stamerra è sempre in ascesa.

E’ a lui, che di pizza se ne intende per davvero, che abbiamo scelto di condividere una sua “creatura”: la pizza con impasto alla canapa sativa, ingrediente altamente benefico per la salute. Sulla base e la farcitura, anche a casa prova e riprova possiamo dare il massimo. A fare la differenza, però, sarà il forno: quello professionale da pizza raggiunge temperature che danno una croccantezza e morbidezza uniche.