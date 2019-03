Chef Mariano D’Onghia

Per la prima volta vi racconto non l’autore, ma la nutraceutica della ricetta di oggi di Mariano D’Onghia, presidente Asso Cuochi Trulli e Grotte. C’è vitamina C (in clementine, arance e pomodori, con azione immunitaria e antiossidante). E poi vitamine A, B, C, D, E, e i sali minerali preservati col sottovuoto e l’essiccazione: hanno funzione regolatrice, protettiva ed antiossidante. E infine la fibra alimentare (in frutta e soprattutto in finocchio, carota, zucca e sedano) che conferisce sensazione di sazietà, ha funzione protettiva e stimola la peristalsi intestinale.