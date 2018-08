Il pasticcere Raffaele Sforza

E' riuscito a raccontare la Disfida di Barletta con 13 pasticcieri italiani contro 13 francesi. Ed è qui che da 33 anni porta avanti la pasticceria Gateaux. Raffaele Sforza, classe 1954, adora la cioccolata ed i lievitati, dolci e salati, che realizza anche con lievito madre. Con lui in laboratorio il figlio Giuseppe, la figlia Veronica al cake design, la figlia Francesca in amministrazione e la moglie Anna alla vendita. E' impegnato come vice presidente dell’Assocuochi della BAT.