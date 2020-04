La pastiera napoletana di Pasquale Colmayer per #iocucinoacasa

Il pastry chef Pasquale Colmayer, della famosa Pasticceria Colmayer di Napoli, aderendo alla campagna social #iocucinoacasa, ha pubblicato sulla pagina Facebook della pasticceria la videoricetta della pastiera napoletana, dolce della tradizione di Pasqua della regione Campania.

«Anche quest'anno non poteva mancare la nostra Pastiera, una delle ricette più antiche della pasticceria napoletana e tra le più amate della nostra Pasticceria! ecco la ricetta di @colmayerpasquale e @alessandrocolmayer17 Seguite tutti i passi e taggateci nelle vostre foto» (video Facebook - @PasticceriaColmayer).

Biografia di Pasquale Colmayer (dal sito internet www.pasticceriacolmayer.eu) - Nato nel 1967 nella sua amata Napoli, inventore dei «Via Col Vento», Pasquale Colmayer, una volta terminato il suo percorso di studi, iniziò a formarsi presso i migliori laboratori della città partenopea, accompagnato dai preziosi consigli dei più rinomati maestri pasticceri napoletani. Con diligenza e passione, lo scugnizzo pasticcere ha appreso velocemente l'arte nascosta di uno dei mestieri più nobili della tradizione napoletana tanto da divenire, già nel 1987, Mastro Pasticcere.

Nel 1989, l’intuizione lo ha portato alla realizzazione dei «Via Col Vento», un delizioso dolcetto in pasta bignè a forma di ciambellina, ricoperto di granella di zucchero e servito in più versioni golose ricche di creme al cioccolato e cioccolato bianco, pistacchio, nocciola, crema chantilly etc..

La sua pasticceria, oltre ai Via col Vento, propone al pubblico dagli Anni '90, tutte le altre delizie realizzate presso il suo laboratorio che è diventato punto di riferimento per tutti i golosi che giungono alla sua pasticceria.

Nel corso degli anni il Mastro Pasticcere Pasquale Colmayer, ha saputo offrire ad una clientela sempre più numerosa un servizio di ristorazione in continua crescita, infatti, la professionalità dello staff viene anche messa a disposizione dei banchetti nuziali, perfetti per chi desidera ricordi indimenticabili.