Il Monopoli esulta col 2-1 sul Catanzaro: è record stagionale per il gol più veloce

MONOPOLI - Dentro il successo per 2-1 del Monopoli, inflitto al forte Catanzaro, nel 30° turno della C di calcio, che ha dato una mano alla capolista Bari (ora a +7 sull'inseguitrice calabrese), c'è un record stagionale, ovvero quello del gol segnato più velocemente. Il contropiede filante di Borrelli scocca in gol, infatti, dopo appena 22 secondi. La fulminea pedata è documentata dalla pagina ufficiale Facebook dell'SS Monopoli 1966, che riproduciamo sulle nostre colonne della «Gazzetta». Esultanza sull'erba inzuppata d'acqua per il molisano Gennaro Borrelli, ribattezzato attaccante flash.