Le seppioline nell'orto

Ingredienti per 4 persone

• n. 4 patate di Polignano (conservare la buccia delle patate da friggere)

• 1/2 cipolla bianca

• n. 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

• n. 1 bustina di zafferano

• g 3 di curcuma

• q.b. sale e pepe nero

• un pizzico di noce moscata

• un pizzico di paprika

Per i friggitelli ripieni di pomorodi caramellati

• n. 12 peperoni sardellini

• g 100 pomodorini

• g 30 zucchero

• n. 1 cucchiaio di succo di limone

• n. 2 cucchiai di aceto

• q.b. sale

Per le seppie

• n. 12 seppioline freschissime

• n. 1 cucchiai di olio extra vergine di oliva

• n. 1 spicchio di aglio

• q.b. sale

• q.b. bucce di limone grattugiate e olio evo

Procedimento

Pulire ed affettare la cipolla bianca, soffriggerla con olio evo a fiamma bassa. Nel frattempo, pelare e tagliare a cubetti le patate (conservando le bucce lavate e fatte asciugare). Quando il soffritto è dorato, aggiungere le patate e far insaporire, mettere un po' di acqua, cuocere finché si ammorbidiscono, schiacciando di tanto in tanto. A fine cottura aggiungere sale, pepe nero, noce moscata, curcuma e infine lo zafferano.

Per la salsa, cuocere i pomodorini ciliegini tagliati e insaporiti con sale, zucchero e aceto di vino bianco, fino a far ridurre il composto e al termine lo frulliamo.

Riscaldare l'olio evo a 190° C, friggere i peperoni sardellini precedentemente puliti e privati del ricciolo e dei semini, quindi tenerli da parte. Friggiamo anche le bucce di patate, condite a fine cottura con un pizzico di paprica affumicata.

In una padella antiaderente, con un filo d'olio evo e uno spicchio d'aglio in camicia, saltare le seppioline per circa 5 minuti, togliere l’aglio, aggiungere sale e pepe nero.

Servire su un piatto bianco, spalmato con la crema di patate con sopra i sardellini fritti e farciti con la salsa di pomodorini caramellati, e le seppioline saltate.

VINO ABBINATO: Belle Vignole, Fiano, di Tenuta Macchiarola (Lizzano).