Smartphone per la mousse al cocco

Ingredienti

• g 125 meringa italiana

• g 220 purea di cocco

• g 160 panna semi montata

• g 3,7 gelatina in fogli

• g 1,2 sale Maldon

• pepe nero

Per la base di gel al mango

• g 180 purea cocco

• g 25 zeste di lime

• g 80 succo di lime

• g 1,5 agar agar

• g 15 Beluga vodka

Per la copertura al cacao

• g 200 burro di cacao

• g 400 massa di cacao pura

Per il sorbetto al mango

• g 750 acqua

• g 300 zucchero

• g 150 destrosio

• g 950 purea di mango

• sale Maldon

Per l’insalata Tropicale

• mango fresco

• dragon fruit

• papaya

• passion fruit

• lamponi

• fiori eduli

• cocco disidratato

Procedimento

Sciogliere massa di cacao e burro di cacao assieme, aspettare una temperatura di 35 °C per poter glassare gli stampi, quindi far riposare in frigo.

Preparare la meringa all’italiana e cominciare l’inserimento del gusto e della gelatine, per poi alleggerire con panna semi montata. Versare sulla copertura ormai settata di massa di cacao.

A parte preparare la base di gel al mango, miscelando i liquidi e cuocendoli velocemente con agar agar sull’induzione. Collocare il gel nella faccia posteriore degli stampi.

Tagliare la frutta tropicale in dimensioni e forme differenti, adagiarla su un lato del piatto formando un punto interrogative. Finire il tutto con fiori eduli e sciroppo alla menta.