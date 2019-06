Cheesecake al pistacchio e cioccolato bianco

Ingredienti per 10 persone

Per la base

• g 250 biscotti al cacao Divella

• g 120 burro

Per la farcia

• g 300 ricotta

• g 250 formaggio cremoso Philadelphia

• ml 200 panna da montare

• g 100 crema di pistacchio

• g 10 colla di pesce

• n. 2 cucchiai latte

• n. 2 cucchiai zucchero a velo

• n. ½ bacca di vaniglia

Per la glassa

• g 150 acqua

• g 125 zucchero semolato

• g 175 sciroppo di glucosio denso

• g 100 latte condensato zuccherato

• g 13 gelatina in fogli

• g 180 cioccolato bianco

Procedimento

Per la base, frullate i biscotti in un mixer riducendoli in polvere, sciogliete il burro e unitelo ai biscotti. Foderate uno stampo da 28 cm con carta da forno e sulle pareti con una striscia di acetato, versate il composto e appiattite con un cucchiaio. Riponete in frigo, nel frattempo preparate la crema.

Mettete i fogli di colla di pesce in ammollo in una ciotola con dell‘acqua. In una ciotola mischiate ricotta, formaggio, zucchero a velo e vaniglia. Amalgamate tutto col frullatore.

In un pentolino scaldate il latte, strizzate la colla di pesce e scioglietela nel latte, aspettate che si intiepidisca e aggiungetela al composto di formaggi. Unite la panna semi montata e, infine, la pasta di pistacchio mescolando con una spatola. Riprendete la base dal frigo e versateci il composto di formaggi, livellate e riponete in frigo. Intanto, preparate la glassa: in un tegamino portate ad ebollizione acqua, zucchero e sciroppo di glucosio.

Togliete dal fuoco e versate il latte. Raggiunti i 65° C unite cioccolato a pezzi e gelatina già ammollata e ben strizzata (a piacere potete usare del colorante alimentare). Emulsionate bene con il minipimer e filtrate la glassa ottenuta. Fate riposare in frigo una notte intera. Poi portatela a 35-36°C, filtratela nuovamente e coloratela sul dolce, congelato, da glassare.

Alla fine togliete, l’acetato trasferite su un piatto da portata togliendo la carta da forno e decorate a piacere, con delle fragole e granella di pistacchio.