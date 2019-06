Il dolce contadino con ricotta e pere

Ingredienti per 10 persone



Per il biscotto

• g 150 farina

• g 150 zucchero

• g 200 mandorle tritate

Per la bagna

• q.b. grappa bianca



Per la farcitura

• g 250 ricotta

• g 250 crema di latte

• g 50 giuncata

• ml 100 panna montata e meringa all’italiana

• q.b. zucchero liquido

• g 150 pere mature

Per guarnire

• q.b. fili o riccioli di cioccolato

Procedimento

Per il biscotto, lavorare le uova con lo zucchero, aggiungere gradualmente la farina e aggiungere infine le mandorle. Stendere il composto in una teglia da forno abbastanza grande da creare uno strato sottile di prodotto, infornare a 160° C per 15 minuti.

Raffreddato, il biscotto tagliarlo a dischi e bagnare con grappa bianca.

Per la farcitura, setacciare la ricotta, la crema di latte, la giuncata e aggiungere la panna, lavorare il composto in maniera delicata e aggiungere la meringa (quanto basta), fino ad ottenere un composto liscio, e lo zucchero liquido secondo il vostro gusto.

Tagliate le pere a cubetti, a questo punto possiamo assemblare il dolce, aiutandoci con un coppapasta.

Per la guarnizione un filo di cioccolato o dei riccioli di cioccolato.