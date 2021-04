Cancro della prostata, uomini informati ma “esitanti” nella prevenzione

Non ritardare visite e controlli per la diagnosi precoce del cancro della prostata, il tumore maschile più diffuso (36.000 nuovi casi nel 2020), neanche in questo periodo difficile dominato dall’emergenza Covid-19: secondo un’indagine realizzata da “Elma Research”, la conoscenza di questa malattia tra gli uomini è adeguata, ma sonoancora troppo pochi quelli che si sottopongono con regolarità a visita urologica. Riparte con questo messaggio la campagna “QUI PRO QUO Salute della prostata: stop agli equivoci, sì alla prevenzione” promossa da Europa Uomo ItaliaOnluse Fondazione ONDA, per sensibilizzare gli uomini over 50 e le loro partner sull’importanza di superare i pregiudizi e sottoporsi a periodici controlli della prostata. Tabù, reticenze, imbarazzi sono ancora oggi i maggiori ostacoli all’attenzione alla salute urogenitale maschile e alla prevenzione delle patologie prostatiche. Conoscono bene il tumore della prostata, sanno indicarne i fattori di rischio e i principali sintomi, hanno fiducia nella prevenzione e nelle terapie, ma alla teoria non segue la pratica e quando si tratta di passare all’azione gli uomini italiani esitano: dopo i 40 anni appena il 25% si sottopone alla visita urologica, passaggio che può svelare la presenza di un tumore della prostata in fase precoce, quando può essere trattato in maniera efficace con buone probabilità di guarigione. Controlli che non vanno procrastinati nemmeno nel difficile periodo che stiamo vivendo dominato dall’emergenza Covid-19. «QUI PRO QUO è una campagna innovativa sotto vari aspetti, che parla in modo nuovo di prevenzione del tumore della prostata e ha ottenuto un grande successo di pubblico –affermaMaria Laura De Cristofaro, Presidente Europa Uomo ItaliaOnlus–Europa Uomo ha deciso di promuoverla per sensibilizzare tutta la popolazione, uomini e donne, sull’importanza della diagnosi precoce. È importante che la campagna sia ripartita in un periodo così difficile perché anche in questa emergenza è indispensabile continuare a non ritardare i controlli». Il cancro della prostata è la neoplasia più diagnosticata tra gli uomini sopra i 50 anni, con oltre 36.000 nuovi casi nel 2020 (I numeri del cancro in Italia, Edizione 2020) e 473.000 in Europa (Globocan, 2020 da European Urological Association 2021). In Italia il numero di uomini che convivono con una diagnosi di tumore della prostata è pari a 564.000 (I numeri del cancro in Italia, Edizione 2020). Fattori di rischio, oltre all’età over 50, sono la familiarità e lo stile di vita. «La sintomatologia è in genere assente nelle forme iniziali del tumore–sottolinea Bernardo Maria Cesare Rocco, Professore Ordinario di Urologia Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Direttore SC di Urologia AOU di Modena, Presidente Comitato scientifico Europa UomoItalia Onlus– per la salute dell’apparato genito urinario maschile,è importante prestare attenzione alla dinamica minzionale, che non ci siasangue nelle urine o nel liquido seminale, che non ci si alzi troppo spesso di notte e che l’attività sessuale sia nella norma». Per quanto riguarda gli approcci terapeutici, la sorveglianza attivaè una strategia di trattamento differito alla quale sono candidati gli uomini con malattia a basso rischio: si basa su uno stretto monitoraggio del PSA, la ripetizione periodica di biopsie prostatiche e della visita clinica al fine di rilevare tempestivamente l’eventuale progressione della malattia e avviare poi il paziente ad eventuale trattamento locale con intento “radicale”.Per il tumore a rischio intermedio confinato alla prostata, l’asportazione completa della ghiandola attraverso l’interventorappresenta una soluzione: negli ultimi due decenni, l’avvento della chirurgia robotica ha consentito interventi sempre meno invasivi e rispettosi degli aspetti funzionali del paziente, quali la continenza urinaria e la potenza sessuale. La stessa chirurgia sia applica anche a tumori a rischio alto o a quei tumori localmente avanzati, nell’ottica di un successivo eventuale trattamento multidisciplinare della malattia. In fase avanzata invece, si può ricorrere alla terapia ormono-soppressiva, associata o meno alla chemioterapia.«Negli ultimi anni sono stati compiuti importanti progressi nel trattamento farmacologico del tumore della prostata, che è una malattia ormono-sensibile–afferma Massimo Di Maio, Professore Associato di Oncologia Medica, Università degli Studi di Torino SCDU di Oncologia Medica, AO Ordine Mauriziano di Torino e Segretario Nazionale AIOM – in particolare, sono stati messi a punto farmaci ormonali di nuova generazione che riescono controllare anche per lunghi anni la malattia in caso di precedente resistenza alla terapia ormonale di prima linea. Ai progressi farmacologici si è accompagnato un miglioramento della sopravvivenza e della qualità della vita». La radioterapia è tra le strategie terapeutiche che nell’ultimo ventennio hanno vissuto una vera e propria rivoluzione ed è uno dei pilastri nel trattamento del tumore della prostata, con un ruolo importante in tutte le fasi della malattia, non solo in quella iniziale. «Nella malattia iniziale la radioterapia costituisce una valida alternativa alla chirurgia, tanto da essere definita “chirurgia virtuale”–spiega Barbara AlicjaJereczek, Professore Associato di Radioterapia Università degli Studi di Milano, Direttore Divisione di Radioterapia Istituto Europeo Oncologico (IEO) di Milano –quando la malattia è localmente avanzata senza però metastasi viene utilizzato un approccio combinato radioterapia e ormonoterapia oppure chirurgia seguita da radioterapia adiuvante a scopo precauzionale. Nei casi di malattia oligometastatica si può utilizzare la radioterapia mirata selettiva sulle singole metastasi e il paziente ha una buona qualità di vita». Astellas è da sempre impegnata a produrre cultura della salute e a promuovere innovazione con l’intento di migliorare la qualità di vita dei pazienti.«QUI PRO QUO è una campagna che sosteniamo dal 2019 per ragioni che si possono riassumere in due parole: responsabilità e sensibilità –afferma Giuseppe Maduri, Amministratore Delegato AstellasPharma–una diagnosi di cancro cambia la vita e le prospettive per il paziente: è fondamentale aiutare gli uomini adulti a superare barriere, tabù e resistenze su un tema che ci mette in forte imbarazzo e migliorare la bassa predisposizione a fare diagnosi precoce. E, al tempo stesso, va riconosciuto il ruolo degli affetti (partner e/o amici), spesso determinanti nell’attivare il percorso diagnostico. Per generare salute è importante condividere dei percorsi di prevenzione e qui il ruolo della popolazione laica e di tutto il Sistema Salute è fondamentale per stimolare delle riflessioni sul tema del tumore della prostata ed è questa la vera leva che nei prossimi anni ci aiuterà a combattere questa neoplasia».