Olive dolci, che passione! La sagra e i sapori di Sannincandro

Olio in salita, vino in calo. La raccolta delle olive si prospetta ottima, quella delle uve da vino secondo i dati di Alleanza Cooperative in tutta Italia (ed anche in Puglia e Basilicata) produrrà un – 20% di vino. In attesa di stappare il nuovo vino, ai buongustai segnaliamo che da oggi fino a domenica 13 ottobre a Sannicandro ci sarà la 33^ edizione della Sagra delle Olive.

Sono quelle dolci, da friggere, e sono quelle della varietà Termite di Bitetto per la quale c’è un Comitato promotore della DOP oliva baresana. Fra scienza, intrattenimento e musica, la grande protagonista sarà la cucina tipica con i numerosissimi stand di degustazione delle olive cotte in ogni modo.

La tre giorni di Sannicandro coincide con la X edizione di GIROLIO che è il tour promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio che sta attraversando tutta l'Italia alla scoperta delle eccellenze gastronomiche italiane, dei luoghi e dei mestieri legati alla terra e all'olio.

Domenica, ore 21, concerto conclusivo in piazza gratuito con il cantante Pupo. Ogni sera, dalle ore 19 alle 23, con l’Arci si potranno degustare le olive e fare visite guidate al castello normammo svevo di Sannincandro.