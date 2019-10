Tre migliori sommelier Ais d’Italia domenica nel Teatro Margherita

Puglia, capitale del vino di qualità lo è già per i suoi produttori di eccellenza. Bari punta ad essere sempre più il suo palcoscenico di eccezione, come farà in questo week end con due grandi eventi nel Teatro Margherita. Domani, si terrà il concorso per diventare il “Miglior sommelier di Puglia” a cura dell’AIS.

E domenica, per la prima volta nella storia del Trentodoc si presenta a Bari quella che è più antica denominazione di origine controllata in Italia riservata a uno spumante metodo classico, una delle prime al mondo dopo lo Champagne. Ci saranno 30 case spumantistiche, 100 etichette in degustazione e tre migliori sommelier d’Italia AIS, per conoscere le bollicine di montagna trentine.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Città di Bari e con il supporto di AIS Bari in una terra come la Puglia dove, appunto il metodo classico, è una grande passione per chi ama il vino e la nuova frontiera della produzione per i vignaioli. Assaggiando si impara.