Cucina salentina, Premio Iolanda per le case editrici attente al tipico

Al via il Premio letterario di Cucina e di Ricette «Iolanda». E’ una iniziativa made in Lecce, nata da un’idea di Vera Slepoj e Davide Paolini (il celebre Gastronauta) in collaborazione con la famiglia Giaccari. E’ ispirato da una vera istituzione della cucina popolare salentina, Iolanda Ferramosca, ancora attiva tra i fornelli all’età di 84 anni.

Possono concorrere al Premio Iolanda tutte le case editrici italiane con un’opera pubblicata tra il 1° gennaio 2018 e il 30 maggio 2019. Il contenuto dovrà essere strettamente inerente alle ricette e alla cultura ad esse connesse come storia, originalità, illustrazioni. Le case editrici possono inviare l’opera fino al 30 maggio all’indirizzo di ogni membro della giuria.

A giudicare le opere letterarie saranno eccellenze del mondo della cultura e della cucina italiana come Carlo Cambi, Gianarturo Ferrari, Stefano Zecchi, Marina Valensise, Catena Fiorello, Silvio Perrella, Cettina Fazio Bonina, Helmut Failoni, Benedetto Cavalieri, Giuseppe Da Re, Laurent Chaniac, Bruno De Moura Cossio, Giuseppe Seracca Guerrieri, Alessandra Tedesco e Francesco Giaccari. La premiazione si terrà il 13 luglio a Tricase (Lecce) a Palazzo Gallone.