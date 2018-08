Stare insieme e studiare sempre: ecco le marce in più dello chef Ivan Giancola. Tarantino, classe 1974, ha studiato all’alberghiero di Crispiano e lavora in una mensa dirigenziale nonché come personal chef. Esprime il suo carattere solare come segretario dell’Assocuochi di Brindisi e nel direttivo del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza (DSE) dell’Unione Regionale Cuochi Puglia. Da tarantino ama cucinare piatti di mare e si sta dedicando al finger food d’autore.