Sgombro, nocciole, bietola e mousse all'aloe vera

Ingredienti per 4 persone

• n. 8 filetti di sgombro da circa g 70 cadauno

• g 500 bietola

• g 20 camomilla

• g 60 nocciole

• q.b. olio extravergine d'oliva

• g 200 aloe vera (gelatina interna)

• ml 100 maionese al latte di soia

• ml 150 olio di semi

• ml 50 succo di lime (conservando la scorza)

• ml 50 soia

• q.b. sale

• q.b. pepe kampot cambogiano

• q.b. alloro

• q.b. germogli di erbe mediche

• lt 3 acqua di mare steralmar

• g 20 senape

Per la maionese all'aloe vera

• ml 100 latte di soia

• ml 130-140 olio di semi di mais (oppure olio evo)

• ml 20 circa succo di limone non trattato

• n. ½ cucchiaino di senape

• g 200 polpa di aloe vera

Procedimento

Per lo sgombro, lavare pulire e sfilettare gli sgombri e successivamente metterli a marinare per circa 6 ore in olio extravergine di oliva, soia, scorza di lime, foglie d'alloro e pepe kampot cambogiano.

Al momento della cottura preriscaldare una padella in rame e farla diventare rovente, cuocere i filetti di sgombro solo dalla parte della pelle in modo da farla diventare molto croccante lasciando cruda la parte della polpa e aggiustare di sale e pepe.

Quindi, sovrapporre sul filetto le nocciole precedentemente tostate in padella.

Per le bietole, pulire e lavarle, sbollentarle 120 secondi in acqua di mare steralmar per conferire sapidità di mare naturale alla verdura. Scolarla e raffreddarla subito in acqua e ghiaccio in modo da preservare il verde brillante della clorofilla, successivamente al momento di impiattarla saltarla in padella con l'olio e aggiustarla di sale e sovrapporre la camomilla liofilizzata.

Per la maionese, unire gli ingredienti e montare il tutto.

IN ABBINAMENTO

Chakra Essenza

100% Verdeca

di Giovanni Aiello enologo per amore