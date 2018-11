Filetto di dentice su passatina di ciliegino e cipolla rossa di tropea croccante

Ingredienti per 4 persone

• g 600 filetto di dentice

• n. 2 rametti di rosmarino

• n. 6 spicchi di aglio

• q.b. olio extra vergine di oliva

• kg 1 pomodoro ciliegino

• 2 mazzetti di basilico

• n. 4 cipolle rosse di Tropea

Procedimento

In una casseruola rosolare con olio extra vergine d'oliva due cipolle rossa di Tropea, due spicchi di aglio e unire il pomodoro ciliegino tagliato a metà, cuocere per circa mezz'ora. A fine cottura frullare con un mixer ad immersione e successivamente passare al cono cinese e tenere in caldo.

Scaldare dell'olio di semi di girasole in una casseruola e dorare la cipolla rossa di tropea precedentemente affettata sottile ed infarinata. asciugare su un foglio di carta assorbente.

In una padella antiaderente scaldare l'olio extra vergine d'oliva con due spicchi di aglio ed un rametto di rosmarino. Scottare il filetto di dentice su ambedue i lati, terminando la cottura che dovrà risultare umida all'interno.

Per la finitura, versare in un piatto fondo la passatina di pomodoro ciliegino ed adagiare il filetto di dentice al centro del piatto e completare con la cipolla rossa di tropea croccante.