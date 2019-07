Giuliano Sangiorgi in vacanza con la famiglia a Porto Cesareo

LECCE - Dopo l'amico e compagno di band Lele Spedicato, anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro sceglie il suo Salento per una vacanza in famiglia. Il frontman è stato "paparazzato" questa mattina in spiaggia, in un noto lido di Porto Cesareo, in compagnia della famiglia, della compagna la scrittrice Ilaria Macchia e della sua piccola Stella, nata lo scorso novembre. Eccolo attorniato da fan e turisti mentre si gode un po' di mare.