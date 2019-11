I giovani cuochi della Nazionale vincono in Cina con lo chef Ardito

C’è anche il sapere pugliese a festeggiare l’oro assoluto vinto dalla Nazionale Italiana Cuochi (N.I.C.) in Cina al «NingBO International Young Chef Culinary Challenge». A condurre sul podio il team junior composto da Andrea Del Villano e Tommaso Bonseri Capitani c’è stato il team coach pugliese Pierluca Ardito e l’assistente coach Marco Tomasi. La medaglia ha riguardato la cucina calda 2019 del «Two to Tango», in cui i giovani italiani si sono distinti su ben 54 squadre nell’ambito del concorso mondiale a cui partecipano i giovani chef di punta dell’Asia e del mondo.

Gli allenamenti di preparazione ai fornelli sono iniziati a marzo. La scelta del menu è stata studiata e condivisa per valorizzare alcuni prodotti del patrimonio nazionale. Infatti, per le gare del NingBO international young chef culinary chef challenge sono stati preparati uno starter con spigole e cappesante dell’Adriatico abbinate alle arance sicule, e una main course con agnello abruzzese e sedano di Verona, il tutto moltiplicato per 3 porzioni realizzate e servite in una sola ora di tempo. Quando la grande tecnica, incontra lo sterminato giacimento di bontà italiane, ecco la vittoria a tavola!