Raccontare in inglese le tradizioni e i gusti della Puglia, tipicamente

Metti due amiche che, in cucina, si rilassano e si divertono. Aggiungi due famiglie aperte e di vocazione internazionale. Il luogo giusto e cioè la Masseria San Pietro a Conversano, dove abita Marina Saponari. Condisci con un ottimo inglese, quello di Marina appunto, i fornelli accesi dell’amica Mara Battista. A questo punto ci siamo, è nata Direfaregustare: Scuola di cucina, anzi di buon mangiare e buon vivere, che piace in Italia e nel mondo. Piace, tantissimo, tanto da essere segnalata persino da Vogue come una delle sette mete per buongustai!

A questo punto siamo pronti ad assaporare la ghiotta novità, che è già diventata un successo fra i tantissimi stranieri che – insieme alle vacanze – hanno prenotato pure la loro lezione di cucina pugliese. Edito da Gelsorosso, come sempre attento al territorio, ecco il libro «Cooking class in masseria», che è stato presentato fra un panzerotto e una dotta disquisizione gastronomica dal food expert Antonella Millarte. Ogni pagina una ricetta (anche in inglese) di Marina e Mara, frutto del loro piacere di accogliere, con ingredienti squisitamente tipici.